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رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية( جازان ، الحدود الشمالية الشرقية القصيم حائل) يجتمعون في الباحة

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رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية( جازان ، الحدود الشمالية الشرقية القصيم حائل) يجتمعون في الباحة

رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية( جازان ، الحدود الشمالية الشرقية القصيم حائل) يجتمعون في الباحة
http://almnatiq.net/?p=744183
المناطق - الباحة

بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عقد رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية بالمناطق التالية الشرقية حائل،الحدود الشمالية ،جازان والقصيم لقاءً موسعا بقاعة الحسام للمؤتمرات تناول المشاركون أبرز المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المجالس البلدية في الفترة الماضية كالزيارات الرقابية على المشاريع والأحياء والقرى والالتقاء بالمواطنين والمسؤولين بالأمانات وكان المتحدثون رئيس المجلس البلدي بمنطقة الباحة الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ عبدالهادي الشمري ورئيس المجلس البلدي لأمانة الحدود الشمالية الدكتور عبدالله عواد الرويلي والمهندس عمر الشيخ ممثلا عن المجلس البلدي بجازان والأستاذ عايد العديم رئيس المجلس البلدي بحايل وأمين مجلس حايل الاستاذ عيسى الحجيلان والأستاذ خالد المقيطيب نائب رئيس المجلس البلدي بالقصيم وعضو المجلس البلدي الدكتور عبدالعزيز المشيقح، وألقى أمين منطقة الباحة الدكتور على السواط كلمة أشار إلى ضرورة التناغم بين الأمانات والبلديات مع المجالس البلدية من أجل مصلحة المجتمع مبينا الدور الكبير الذي تقوم به المجالس كشريك أساسي في تحقيق التنمية وبارك الخطوة الجميلة في عقد مثل هذه اللقاءات وأشار إلى أنه سبق وقد طرح اقتراحا بتنظيم لقاءات دورية على مستوى كافة المجالس البلدية، لما تمثله هذه اللقاءات من دور كبير في نقل التجارب وتلاقح الأفكار والرؤى ، من جانب آخر قام الوفد بزيارات لعدد من المنتزهات والحدائق والمشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الباحة ومن بينها مشروع منتزه الحسام الذي تم تدشينه في مطلع صيف هذا العام ومشروع القرية التراثية بمراوه والتي دشنها سمو أمير منطقة الباحة الأمير حسام قبيل أيام وحضروا انطلاق فعاليات مهرجان صيف الباحة لهذا العام والذي شمل عدداً من الفقرات الترفيهية والغنائية والشعبية، كما أبدى ضيوف المجلس البلدي بالباحة إعجابهم بالمنطقة بما تحويه من منتزهات كمنتزه رغدان ومنزه الحسام وشملت الجولة المدينة الصناعية وحديقة وملاعب شمال مدينة الباحة. وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لزملائهم في المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة لحسن الاستقبال والتنظيم مشيدين بالتطور الذي تشهده المنطقة في ظل قيادتنا الرشيدة مبدين إعجابهم بالباحة كواحدة من المواقع السياحية المتميزة بمناخها العليل وطبيعتها الخلابة وغاباتها الكثيفة وجبالها الشامخة

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