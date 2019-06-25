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نادي الكهرباء بالرياض ينظم برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان

نادي الكهرباء بالرياض ينظم برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان

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نادي الكهرباء بالرياض ينظم برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان

نادي الكهرباء بالرياض ينظم برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان
http://almnatiq.net/?p=744187
المناطق - الرياض

نظم نادي شركة الكهرباء بالرياض، برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان لرعاية الأيتام (فرع شمال الرياض) وذلك في إحدى المراكز الترفيهية ، وشارك في البرنامج نحو 65 من أبناء وأسر الفرع  برفقة عدد من المشرفات والمتطوعات من الشركة، حيث تم استقبال الأبناء بكل حفاوة وترحيب وتوزيع أسوار الألعاب على المشاركين ،  وتنقل الأطفال بين الألعاب  الجماعية والفردية والحركية  وألعاب الخفة ، والهوائية، وألعاب القفز .. وغيرها، وفي ختام البرنامج تناول الأطفال وجبات العشاء ، وصعدوا الحافلة مسرورين بقضاء يوم ممتعا من المرح والبهجة والنشاط .

وتأتي مشاركة   أبناء إنسان في هذا البرنامج ضمن فعاليات مهرجان إنسان الصيفي الذي اشتمل على العديد من المناشط الترفيهية والثقافية والتربوية والرحلات السياحية والزيارات للمراكز الترفيهية والمنتزهات ، والأيام المفتوحة ، والمسابقات الخفيفة، وإقامة الأولمبياد الرياضية ،  حيث رصدت الجمعية قرابة 200 برنامجا وفعالية لمشاركة الأبناء لهذا العام بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم .

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