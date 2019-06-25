عروض مسرحية للطفل و الاسرة و فعاليات متنوعة تحتضنها حديقة ملهمتي

المناطق - أبها

توافد عدد كبير من العائلات والزوار لحديقة ملهمتي و ذلك للاستمتاع بالفعاليات و البرامج التي تنظمها أمانة منطقة عسير و تأتي هذه الفعاليات ضمن مهرجان صيف ابها لهذا العام.

و تشهد حديقة ملهمتي والتي تقع بقلب مدينة أبها فعاليات و برامج متنوعة شملت اكثر من فعالية مُبهرة ومتنوعة ما بين ترفيهية وتراثية وفنية ومسرحية وثقافية، كما خصص جناح للأسر المنتجة و برامج الأسرة والطفل و التي لاقت استحسان و اعجاب الزوار خضوصا وانها تهتم بكافة الفئات السنية مما يدعو للتفاؤل بمزيد من الحضور الجماهيري.

فيما تستمر فعاليات حديقة ملهمتي الى نهاية موسم الصيف حيث تستقبل العائلات يوميا لاستمتاع بالعروض التي تشهدها الحديقة خصوصا وان برنامج الفعاليات يقدمها فريق سعودي 100% .

من جهته ثمن الدكتور وليد الحميدي اهتمام سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لكافة فعاليات صيف هذا العام و التي كان لأمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها نصيب الأسد من فعاليات صيف هذا العام بواقع 86 فعالية .

وأشار إلى أن الأمانة راعت أثناء التخطيط لبرامج فعالياتها بأن تقدم الترفيه والفائدة للجميع من أهالي المنطقة وزوارها خلال صيف هذا العام خصوصا وان المنطقة تشهد توافد أعداد كبيرة من جميع مناطق المملكة؛ مشيداً بالجهود التي تبذل من فريق العمل.

الجدير بالذكر فإن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حريصا على ان تكون الفعاليات مميزة لتناسب الذوق العام سعيا منه لتلبية طموحات الأهالي والزوار، و التي دائماً ما تأخذنا إلى أماكن بعيدة في الإبداع والتطور والعمل على تنفيذها بالشكل المطلوب على أرض الواقع .