أربع أيام على التوالي تحتضن فيها الهيئة الملكية مسرحية سنو وايت بالجبيل الصناعية

المناطق - الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مسرحية سنو وايت والأقزام السبعة والتي تستمر لمدة أربعة أيام متتالية وذلك خلال الفترة ٢٦ – ٢٩ يونيو ٢٠١٩م على مسرح مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث تتضمن المسرحية عرض لقصة سنو وايت وصراعها مع المرأة الشريرة وتغلبها عليها بمساعدة الاقزام السبعة وهي عبارة عن قصة خيالية يتم تجسيدها من قبل فريق بريطاني محترف مزين بالأزياء الملونة الخاصة بقصة المسرحية ويصاحبها موسيقى ومؤثرات ضوئية وصوتية.

وتشتمل مسرحية سنو وايت التي سيتم عرضها في مركز الملك عبد الله الحضاري لمدة أربعة أيام متتالية على عرضين يومياً يبتدئ العرض الأول فيها الذي يستمر لساعة ونصف من الساعة ٤:٣٠ – ٦:٠٠م بينما يعقبهُ العرض الثاني الذي سيبتدئ من الساعة٨:٣٠ – ١٠:٠٠م مساءً.

ويأتي تنظيم هذه المسرحية عبر شراكة بين الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية ومؤسسة الاختيار الأمثل لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

الجدير بالإشارة أنه سوف تباع التذاكر في مجمع غاليريا مول يومياً من الساعة ٥:٠٠م حتى ١١:٠٠م مساءً أو عبر رابط الموقع الإلكتروني https://stytickets.com.