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3 مخالفات ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في حفرالباطن

3 مخالفات ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=744197
المناطق - حفرالباطن

أستأنفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفرالباطن جولاتها الرقابية و التفتيشية بعدما، بدأت تنفيذها للمرحلة الرقابية الثانية على المقاهي التي تقدم الشيش و المعسلات للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التبغ

ونفذت اللجنة الوطنية جولات جديدة لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته، حيث رصدت 3 مخالفات متمثلة في 13 بكت معسل و 45 بكت دخان غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، إضافة لرصد 2 كيلو تنباك معاد التصنيع، وعدم وجود لوحات تحذيرية من التبغ تم تركيبها سابقاً

كما تم تسجيل 3 تعهدات بعدم تكرار المخالفات وإزالتها خلال أربع وعشرين ساعة، والتأكيد عليها بتطبيق كافة الإشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ ومشتقاته.

وكانت الصحة في وقت سابق بدأت حملة رقابية شاملة لجميع محلات منافذ بيع التبغ ومشتقاته سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.

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