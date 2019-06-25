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غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة

غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة
http://almnatiq.net/?p=744200
المناطق - الدمام

تنظم غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات، يوم الأحد 30 يونيو 2019 ورشة عمل تعريفية حول برنامج أجيـر لخدمات العمالة المتبادلة “، يتم خلالها عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة , حمد بن حمود الحماد ان اللجنة قد دأبت على رصد المواضيع التي تهم قطاع المقاولات، وتحاول قراءتها والوقوف على بعض التحديات التي تتسم بها، ومن ثم البحث عن مقترحات الحلول، وتعد مسألة العمالة من أبرز التحديات ـ في الوقت الحاضر ـ التي تواجهنا، لذا جاء عقد هذه الورشة أملا في الخروج بجملة من التصورات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل.

يذكر أن برنامج “أجير” يعنى بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة الوافدة  عن طريق توثيق عقودها، وتحديد صيغة العمل ما إذا كانت “عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، او العمل الدائم أو المؤقت.

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