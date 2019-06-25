محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع

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رأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع الخامس للمجلس المحلي بمحافظة ينبع وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي و أعضاء المجلس من المسئولين والأهالي حيث في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور ونوه بالاهتمام والدعم الذي يجده المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بعد ذلك أستعرض أمين المجلس نايف الربياوي جدول اعمال الاجتماع الذي تضمن عرض مرئي لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع تضمن العرض إنجازات الإدارة للعام الحالي حيث بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة ينبع والمراكز والهجر والقرى التابعة لها الجوامع 110 جامع والمساجد 535مسجد وفي مجال الدعوة 1920كلمة وعظية ودروس وفي مجال المشاريع عدد المساجد التي تم استلامها من بداية العام 8 مساجد وعدد المساجد تحت الانشاء 6 مساجد وعدد المساجد تحت الاجراء 7 مساجد وعدد الجولات الرقابية على المساجد 2160جولة تلى ذلك عرض مرئي عن إنجازات إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع تضمن تقرير عن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر ميناء ينبع التجاري ومطار الأمير عبد المحسن بينبع خلال الخمس أعوام من 36 حتي 1440هـ وفي ختام الاجتماع اعد محضر بما تم ورفع لصاحب السمو الملكي امير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة