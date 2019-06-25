احدث الأخبار

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)
أبرز المواد
 محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع
منطقة المدينة المنورة
 غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة
المنطقة الشرقية
 3 مخالفات ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أربع أيام على التوالي تحتضن فيها الهيئة الملكية مسرحية سنو وايت بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 عروض مسرحية للطفل و الاسرة و فعاليات متنوعة تحتضنها حديقة ملهمتي
منطقة عسير
 نادي الكهرباء بالرياض ينظم برنامجا ترفيهيا لأبناء جمعية إنسان
منطقة الرياض
 رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية( جازان ، الحدود الشمالية الشرقية القصيم حائل) يجتمعون في الباحة
منطقة الباحة
 “صحة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للمسنين
منطقة الرياض
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية

أبرز المواد
المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية

المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية

أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

أبرز المواد
التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)

التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)

أبرز المواد

محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع

محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع
http://almnatiq.net/?p=744203
المناطق - ينبع

رأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع الخامس للمجلس المحلي بمحافظة ينبع وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي و أعضاء المجلس من المسئولين والأهالي حيث في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور ونوه بالاهتمام والدعم الذي يجده المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بعد ذلك أستعرض أمين المجلس نايف الربياوي جدول اعمال الاجتماع الذي تضمن عرض مرئي لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع تضمن العرض إنجازات الإدارة للعام الحالي حيث بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة ينبع والمراكز والهجر والقرى التابعة لها الجوامع 110 جامع والمساجد 535مسجد وفي مجال الدعوة 1920كلمة وعظية ودروس وفي مجال المشاريع عدد المساجد التي تم استلامها من بداية العام 8 مساجد وعدد المساجد تحت الانشاء 6 مساجد وعدد المساجد تحت الاجراء 7 مساجد وعدد الجولات الرقابية على المساجد 2160جولة تلى ذلك عرض مرئي عن إنجازات إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع تضمن تقرير عن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر ميناء ينبع التجاري ومطار الأمير عبد المحسن بينبع خلال الخمس أعوام من 36 حتي 1440هـ وفي ختام الاجتماع اعد محضر بما تم ورفع لصاحب السمو الملكي امير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة

روابط ذات صلة

جامعة طيبة تدشن برنامجها الصيفي شباب وبنات طيبة

جامعة طيبة تدشن برنامجها الصيفي شباب وبنات طيبة
انطلاق فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري الخميس القادم

انطلاق فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري الخميس القادم
محافظ ينبع يكرم بطل محطة الوقود

محافظ ينبع يكرم بطل محطة الوقود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*