احدث الأخبار

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
أبرز المواد
 برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري
أبرز المواد
 #لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)
أبرز المواد
 محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع
منطقة المدينة المنورة
 غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة
المنطقة الشرقية
 3 مخالفات ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أربع أيام على التوالي تحتضن فيها الهيئة الملكية مسرحية سنو وايت بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

أبرز المواد
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أبرز المواد
#لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة

#لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة

أبرز المواد

#لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة

#لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة
http://almnatiq.net/?p=744233
المناطق - الرياض

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وفي إطالة عمر أجهزة التكييف.
كما دعا إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، وذلك للحفاظ على برودة المكان، وبتثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها مريحة للانسان وتسهم في توفير الطاقة، وبإطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

روابط ذات صلة

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة
أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*