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أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

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أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري
http://almnatiq.net/?p=744236
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء ناصر بن سعيد الأحمري ، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.
ورحّب سموه، في بداية الاستقبال، باللواء الأحمري ، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان، ولجميع زملائه منسوبي القوة.

ونوّه سمو أمير جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر، عن خالص تقديره لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي، مما يتطلب مضاعفة الجهود من كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.
من جهته أعرب اللواء ناصر الأحمري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.

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