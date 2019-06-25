برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

المناطق - الرياض

كشفت وزارة الإسكان عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في تويتر عن عدد من مشاريع برنامج “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح في هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال، مع إتاحة التقسيط الشهري، مبينة عدد المشاريع في كل منطقة، وعدد الوحدات السكنية وأسعارها، ومقدار القسط الشهري المستقطع.

وأشارت إلى أنه يمكن التعرف على تفاصيل هذه المشاريع ومواقعها من خلال الدخول على الرابط بالضغط هنــا