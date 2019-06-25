ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

المناطق _ وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتلقي رد “كاسح”، في حال وجهت أي ضربة ضد “أي شيء أمريكي”، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: “القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات مثل (اللطف) أو (الرحمة)، لم تفهمها أبدا. للأسف فإن الشيء الذي يفهمونه هو القوة والنفوذ، والولايات المتحدة الأميركية هي أقوى قوة عسكرية في العالم، باستثمارات بلغت 1.5 تريليون دولار على مدار العامين الماضيين وحدهما”.

وأضاف: “الشعب الإيراني الرائع يعاني، ودون أي سبب على الإطلاق. قيادتهم تنفق أموالها كلها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر”.

كما تطرق الرئيس الأميركي إلى التصريحات الإيرانية التي صدرت، الثلاثاء، والتي قال فيها الرئيس حسن روحاني إن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين الإيرانيين تكشف كذب واشنطن بشأن عرض إجراء مفاوضات”.

وذكر روحاني خلال اجتماع مع الوزراء تم بثه على الهواء مباشرة “في ذات الوقت الذي تدعون فيه للتفاوض، تسعون لفرض عقوبات على وزير الخارجية. من الواضح أنكم تكذبون”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.