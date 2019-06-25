احدث الأخبار

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان
أبرز المواد
 ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
أبرز المواد
 برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري
أبرز المواد
 #لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)
أبرز المواد
 محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع
منطقة المدينة المنورة
 غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة
المنطقة الشرقية
 3 مخالفات ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

أبرز المواد
ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

أبرز المواد
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أبرز المواد

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان
http://almnatiq.net/?p=744246
المناطق _ واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا / مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

روابط ذات صلة

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة
أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*