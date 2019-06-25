احدث الأخبار

‏منع دخول المُقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال إلا بتصاريح من جهات الإختصاص
أبرز المواد
 الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان
أبرز المواد
 ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
أبرز المواد
 برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف اللواء الأحمري
أبرز المواد
 #لتبقى تنصح بتنظيف “فلتر المكيف” مرة كل أسبوعين لتوفير استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 التحالف: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)
أبرز المواد
 محلي ينبع يطلع على إنجازات إدارة المساجد وإدارة الحج والعمرة بينبع
منطقة المدينة المنورة
 غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل عن برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة
المنطقة الشرقية
‏منع دخول المُقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال إلا بتصاريح من جهات الإختصاص

‏منع دخول المُقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال إلا بتصاريح من جهات الإختصاص

أبرز المواد
الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

أبرز المواد
ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

أبرز المواد
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد

‏منع دخول المُقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال إلا بتصاريح من جهات الإختصاص

‏منع دخول المُقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال إلا بتصاريح من جهات الإختصاص
http://almnatiq.net/?p=744249
المناطق _ مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول المُقيمين إلى مكة اعتباراً من 25 شوال وحتى 10 ذي الحجة.

ويأتي المنع في كل عام على منافذ العاصمة المقدسة، ويشمل وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول لمكة المكرمة.

وأوضحت الإمارة أن ذلك يأتي ذلك استناداً إلى الأمر السامي رقم 7944/م/ب، بتاريخ 1427/11/6 المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتباراً من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج، شرط حصولهم على تصاريح تنقل من جهات الاختصاص.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان

الديوان الملكي : بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد غادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان
ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة : سأمحو إيران في حال تعرضت “لأي شيء أمريكي”
برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

برنامج ⁧‫”سكني”‬⁩ يعرض أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ويكشف عن أسعارها في عدد من مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*