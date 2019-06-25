سمو نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

جازان _ فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة لجنة توطين الوظائف بالمنطقة بمكتبه اليوم, اجتماع اللجنة, بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ والأمين العام لبرنامج توطين الوظائف بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض تقرير منجزات برنامج التوطين بمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة, وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما حُقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة على إنجازات لجنة التوطين بالمنطقة المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن (32) نشاطاً إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوفرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتكثيف برامج التوطين بالمنطقة وغيرها من مناطق بلادنا العزيزة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب الوطن وفتياته للعمل في كل المجالات المتاحة مع جميع الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يجده المواطن والإنجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة العمل وغيرها من البرامج , سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.