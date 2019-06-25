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الطيران المدني يعلن إفتتاح مطار خليج نيوم

الطيران المدني يعلن إفتتاح مطار خليج نيوم
http://almnatiq.net/?p=744258
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

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