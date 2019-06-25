على كأسي جامعة الباحة .. سباق الخيل العربية الثاني ينطلق يوم الخميس

المناطق _ الباحة

بمشاركة 24 فرساً من داخل المملكة وخارجها تنطلق بعد يوم غدٍ الخميس، على كأسي جامعة الباحة سباق الخيل العربية الأصيلة الثاني بنادي الفروسية بمنطقة الباحة، وذلك ضمن الفعاليات التي تشارك فيها الجامعة في مهرجان صيف منطقة الباحة لهذا العام, برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, وحضور محافظ محافظة العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي.

وينقسم السباق إلى شوطين، الشوط الأول خصص لمواليد 2015 فأعلى مسافته 1900 متر، ومقدار جوائزه 15 ألف ريال, فيما خصص الشوط الثاني عسايف لإنتاج 2016 – 2017، وذلك على مسافة 1200 متر، ومقدار جوائزه 15 ألف ريال.

من جانبه أشار معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين إلى أنّ رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة، كونها تعتبر رمزًا للفروسية، والشجاعة، والفتوة، والقوة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”، ومن هذا المنطلق حرصت الجامعة على دعم هذه المسابقة والمشاركة في هذه الفعالية بهدف إحياء هذه الرياضة، والحفاظ على استمرارها؛ لتشجيع النشء على ممارستها والإقبال عليها.