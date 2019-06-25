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الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي قائد قوة جازان المكلف اللواء الأحمري

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي قائد قوة جازان المكلف اللواء الأحمري

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي قائد قوة جازان المكلف اللواء الأحمري
http://almnatiq.net/?p=744268
جازان _ فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء ناصر بن سعيد الأحمري ، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

ورحّب سموه، في بداية الاستقبال، باللواء الأحمري ، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان، ولجميع زملائه منسوبي القوة.

واشاد سمو نائب أمير جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وعبر سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، عن خالص تقديره لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي، مما يتطلب مضاعفة الجهود من كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.
من جانبه عبر اللواء ناصر الأحمري عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.

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