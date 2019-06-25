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انطلاق فعاليات الورشة التدريبية في الرسم والتصوير بتبوك غداً

انطلاق فعاليات الورشة التدريبية في الرسم والتصوير بتبوك غداً

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انطلاق فعاليات الورشة التدريبية في الرسم والتصوير بتبوك غداً

انطلاق فعاليات الورشة التدريبية في الرسم والتصوير بتبوك غداً
http://almnatiq.net/?p=744271
تبوك _ منى الريس
تنطلق غداً بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك فعاليات الورشة التدريبية الفنية في الرسم والتصوير التشكيلي والأعمال اليدوية التي ينظمها فريق يونايتد للمواهب بتبوك تحت عنوان “الطبيعة” والتي تستمر لمدة يومين وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان بتبوك.
وأوضحت نائبة رئيس لجنة الفنون التشكيلية رئيسة فريق يونايتد للمواهب بتبوك عفاف السراي أن الورشة التي تستهدف السيدات تأتي في إطار نشر ثقافة الرسم والتصوير التشكيلي والأعمال اليدوية بجميع فنونها ودعم وصقل مهارات الموهوبات مشيرة إلى أن عضوات الفريق سيقمن بإدارة محاور الورشة ومتابعة التطبيق العملي  وعرض أعمال المشاركات وتقييمها.

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