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برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

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برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=744274
الدمام - عبدالله السعيدي
تحت رعاية معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور سعادة اللواء حمد الجعيد مساعد المدير العام للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة، افتتح سعادة قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ، والتي تقام منافساتها في جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام إلى يوم الخميس ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٠هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ (١٠٣) لاعباً يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب هي: مسابقة القوارب الشراعية الفردي وكذلك الزوجي ومسابقة قوارب التجديف والكياك وتتكون من تجديف الكياك الفردي وتجديف الكياك الزوجي والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص.
وأضاف بأن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين لتحقيق النتائج المرجوة. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.
وأكد المتحدث الرسمي أن المسابقة تحظى باهتمامٍ مباشرٍ من قبل معالي مدير عام حرس الحدود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تنشيط الحركة الرياضية بين قطاعات ومناطق حرس الحدود خاصةً في مجال الارتقاء برياضة الألعاب البحرية، وتطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى العمل على تكوين فريق يمثل حرس الحدود في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

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