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فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن

فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن

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فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن

فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن
http://almnatiq.net/?p=744280
المناطق _ تبوك
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بوحدة الحماية الاجتماعية محاضرة تثقيفية بعنوان ” أكرموا كبارنا ” التي تأتي تزامنا مع انطلاق حملة مجلس شؤون الأسرة للتوعية باليوم العالمي ” للتثقيف ضد إساءة معاملة كبار السن” وذلك بمقر المركز الصيفي بالثانوية الثلاثون للبنات بتبوك.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أن المحاضرة هدفت إلى التأكيد على القيم الإسلامية الحميدة التي تدعوا إلى توقير واحترام المسنين وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى شرائح المجتمع بدور المسنين وإبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء ومساندة المسنين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم, مشيراً إلى أن المحاضرة تناولت الجوانب الاجتماعية والنفسية للمسنين، وطرق التعامل مع كبار السن وأنواع الإساءة التي قد يتعرضون لها إضافةً إلى التعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بفئة المسنين والخدمات المقدمة للمسنين من قبل الدولة -أيدها الله-.
وأكد الدكتور الحربي حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم العناية والرعاية بفئة كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم حيث تقدم الوزارة للمسنين الرعاية الشاملة “الصحية والاجتماعية والنفسية” عبر دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة بمناطق المملكة التي يبلغ عددها حالياً 12 دار إضافةً إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وأسرة طبية وسماعات وغيرها، وبرنامج الرعاية المنزلية للمسنين داخل إطار الأسرة من خلال برنامج زيارات متابعة لهم.

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