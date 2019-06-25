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مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف

مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف

منطقة الحدود الشمالية
فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن

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مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف

مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف
http://almnatiq.net/?p=744285
المناطق _ خالد الضبيبي
ضمن الجولات اليومية لمراقبي صحة البيئة ببلدية ⁧‫محافظة طريف‬⁩ التابعه لمنطقة الحدود الشماليه تم ضبط وافدمن الجنسية العربية قادم من خارج المحافظةيستقل سيارة غيرمخصصة لنقل البضائع محملاً فيها حوالي 75كيلو  الزبادي في علب بلاستيكية مجهولة المصدر  يقوم بتوزيعها على المحلات وتم مصادرتها واتخاذاللازم ومخالفتة وتطبيق النظام بحقه
وتؤكدالبلدية استمرار الجوالات الرقابية ولن تتهاون بحق المخالفين وتأمل من كل مواطن التعاون مع البلدية وابلاغهم عن أي مخالفة على أحد المحلات التجارية بجميع نشاطاتها

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