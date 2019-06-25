مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف

المناطق _ خالد الضبيبي

ضمن الجولات اليومية لمراقبي صحة البيئة ببلدية ⁧‫محافظة طريف‬⁩ التابعه لمنطقة الحدود الشماليه تم ضبط وافدمن الجنسية العربية قادم من خارج المحافظةيستقل سيارة غيرمخصصة لنقل البضائع محملاً فيها حوالي 75كيلو الزبادي في علب بلاستيكية مجهولة المصدر يقوم بتوزيعها على المحلات وتم مصادرتها واتخاذاللازم ومخالفتة وتطبيق النظام بحقه

وتؤكدالبلدية استمرار الجوالات الرقابية ولن تتهاون بحق المخالفين وتأمل من كل مواطن التعاون مع البلدية وابلاغهم عن أي مخالفة على أحد المحلات التجارية بجميع نشاطاتها