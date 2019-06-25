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خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا

خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا
http://almnatiq.net/?p=744288
المناطق - الرياض

قال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان خلال تغريدات له على حسابة الرسمي “تويتر “: العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا.

عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع.

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