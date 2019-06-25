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أمانة منطقة جازان تنفذ “ خطوط مشاة 3D ” في الطرق والشوارع الرئيسية

أمانة منطقة جازان تنفذ “ خطوط مشاة 3D ” في الطرق والشوارع الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=744294
جازان _ فضة عطيف

بدأت أمانة منطقة جازان في تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع بوسائل السلامة الحديثة باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3D والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية ، ويأتي ذلك انطلاقاً من الأمانة على تحسين المشهد الحضري وسلامة عابرين تلك الطرق .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن الأمانة تحرص على أن يتم تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية ، وسيتم مواصلة تنفيذ تلك الأفكار في عدد من الطرق الحيوية بمدينة جيزان ، خاصة في المواقع الحساسة مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها.

وأوضح ابن سعيدان بأن الأمانة تحرص على التعاون والتنسيق مع إدارة مرور منطقة جازان لتحقيق مبادئ السلامة المرورية وحماية عابري الطريق ، ومساندة خطط التنظيم المروري وفق آليات وعناصر السلامة الحديثة والتي ستسهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن .

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