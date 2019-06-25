السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة

المناطق _ إسلام داوود

تعد العلاقات السعودية الكورية الجنوبية، واحدة من العلاقات المتينة بين قوتين آسيويتين، ومثالا في العلاقات النموذجية بين الدول، القائمة على المنفعة الاقتصادية والتفاهمات السياسية.

ومنذ تدشين العلاقات بصورة رسمية بين البلدين في عام 1962، لم يذكر أن شائبة عكرت صفو تلك العلاقة، بل على الدوام إتسمت بنمو مطرد، ربط النهضة الصناعية الكورية، بالإمدادات النفطية السعودية، وجعل كلا السوقين لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

ومع الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سيئول، تأمل كافة الجهات السعودية والكورية الجنوبية في أن تكون تلك الزيارة فاتحة خير للطرفين، وبادرة على انطلاقة جديدة نحو تعاون اقتصادي وسياسي متكامل.

وأعلن الديوان الملكي، عن مغادرة سمو ولي العهد، لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بالرئيس الكوري مون جيه إن، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

جذور:

تعود العلاقات السعودية الكورية إلى العام 1962، حيث تطورت بشكل مطرد حتى تم إفتتاح قنصلية لكوريا الجنوبية في مدينة جدة عام 1972.

ثم أخذت العلاقات بين البلدين مسارًا سلميًا عبر قنوات دبلوماسية ومنذ ذلك الحين والعلاقات تسير بشكل جيد، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري حيث تعد كوريا الجنوبية من أكبر الدول المستوردة للنفط، إضافة إلى عدد من الصادرات الآخرى، وتصدر كوريا الجنوبية للمملكة سلعاً ومنتجات مثل المواد الصناعية والسيارات والأنسجة وغيرها.

تعاون اقتصادي:

في عام 2012م إحتفل البلدان بذكرى خمسين عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وجرى توقيع إتفاق بين البلدين أواخر العام 2011م بشأن التعاون في مجال تطوير الطاقة النووية، وشمل الاتفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير وبناء محطات للطاقة النووية بالإضافة إلى مجالات التدريب والأمان

من أبرز المحطات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت في عام 1990، حيث تم التوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاط مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من حكومتي المملكة وكوريا، إضافة إلى عدد من التحالفات تمت بين شركات سعودية وآخرى كورية أبرزها المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة سانغ يونغ الكورية فيما عرف بأسم شركة هان السعودية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014، 170 بليون ريال، وبلغت صادرات المملكة إلى كوريا 133 بليون ريال، والواردات من كوريا ما قيمته 37 بليون ريال.

وتعد المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية كوريا، كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة العربية السعودية، ويقدر عدد الشركات الكورية العاملة في المملكة بأكثر من 100 شركة، وتزوّد السعودية كوريا بثلث احتياجاتها من النفط الخام

وفي عام 2013 قامت شركة أرامكو السعودية بتأسيس مركز أبحاث ثاني أكسيد الكربون، وذلك بالشراكة مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية كايست، وهو أحد المراكز الثمانية التي تعزز رؤية أرامكو الاستراتيجية لعام 2020 في توظيف التقنيات المتقدمة والتوسع في البحوث والتطوير من أجل بناء القدرات والإمكانات في أرامكو السعودية.

رؤية 2030 السعودية الكورية:

وبدأت العلاقات السعودية الكورية الجنوبية تأخذ منحى أكثر تطورا وتقدما، مع جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي حرص على تتويج جهود الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية على خلفية لقاء سموه مع رئيس كوريا الجنوبية السابقة بارك كيون-هي على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الصين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والحاجة لتوسيع علاقات البلدين من خلال إقامة شراكة استراتيجية رسمية وتشجيع علاقات تجارية واقتصادية أقوى، مستفيدين من الفرص الضخمة التي يملكها كلا البلدين.

لذلك، ففي شهر اكتوبر عام 2017، وقعت المملكة العربية السعودية مُمثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وجمهورية كوريا مُمثلة بوزارة التجارة والصناعة والطاقة مذكرة تعاون الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية الكورية 2030) لتكون العجلة التنفيذية لقيادة هذه الشراكة الاستراتيجية.

وترتكز هذه الرؤية على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعزيز الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة برامج التعاون بين الحكومتين، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين إلى بلدان أخرى.

وتطلب توقيع الرؤية المشتركة المُوقعة بين البلدين تشكيل لجنة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذوي العلاقة من البلدين بإسم (لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030) حيث تعمل كمنصة لمراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشاريع الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذ مشاريع الرؤية بين البلدين.

وتُعقد هذه اللجنة بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، حيث تم عقد اول اجتماع للجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في شهر اكتوبر عام 2017م في مدينة سيئول بجمهورية كوريا وتم التوافق على 40 مشروعا ومبادرة مبدئية بين البلدين تحت الرؤية السعودية الكورية 2030 لبدء أعمال هذه الشراكة.