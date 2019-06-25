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ضمن مشاركة وفد المملكة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=744307
المناطق _ جنيف

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال 24/26يونيو2019م.
وألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة العربية السعودية، مشيراً فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
وأوضح المندوب الدائم بأن المملكة العربية السعودية أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأكد السفير الواصل في كلمة المملكة خلال النقاش العام، بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.
وأشار المندوب الدائم إلى أن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعاً، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.

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