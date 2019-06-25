“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019

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تسلمت الشركة الوطنية للنقل، إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء” ، اليوم ، جائزتي أفضل اقتراح في فئة التقنيات وأفضل اقتراح في فئة السلامة والصحة المهنية في مسابقة الأفكار العربية 2019، التي تنظمها مجموعة دبي للجودة .

وجاءت الجائزتان عن فكرتين إبداعيتين، الأولى منهما لتحديد موقع التسرب بكابل زيتي بسعة 380 كيلوفولت، التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق مزيد من الوفر، وهي من تقديم ثلاثة من منسوبي الشركة وهم: المهندس عبدالله عثمان بن شويل، والمهندس عامر عبدالله الغامدي، والمهندس جمال سعيد الهلالي، من إدارة صيانة الأصول بجدة، قطاع صيانة شبكة النقل بالغربية.

أما الفكرة الثانية فتتمحور في تركيب مفاتيح الفصل والتوصيل في لوحة التحكم عن بعد ” mosaic control ” لمحطة تحويل، قدمها كل من جاويد أختر، وسلامه الحويطي، ومتعب الحويطي، ويوسف الحويطي، وباسم الحويطي، ومحمد البلوي، من إدارة صيانة أصول المدينة والشمال الغربي .

تجدر الإشارة إلى أن “السعودية للكهرباء” تحصل على هذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي، وكانت المنافسة هذا العام محتدمة بين 20 مشروعاً تقدمت للحصول على الجائزة في هذه الفئة (التقنيات)، التي عرفتها المجموعة، بأنها: “الفكرة التي تحسّن الأساليب والطرق والعمليات المستخدمة في التصنيع، والهندسة، والإدارة أو عن طريق تصميم جهاز حاسوب/ تطبيق برامج جديد”.