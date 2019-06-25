احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف
أبرز المواد
 السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تنفذ “ خطوط مشاة 3D ” في الطرق والشوارع الرئيسية
منطقة جازان
 وزارة الخارجية الرومانية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا
أبرز المواد
 مصادرة ٧٥ كيلو زبادي مجهولة المصدر في طريف
منطقة الحدود الشمالية
 فرع وزارة العمل بتبوك ينظم محاضرة تثقيفية ضد إساءة معاملة كبار السن
منطقة تبوك
 برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام
المنطقة الشرقية
 انطلاق فعاليات الورشة التدريبية في الرسم والتصوير بتبوك غداً
منطقة تبوك
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي قائد قوة جازان المكلف اللواء الأحمري
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين
المنطقة الشرقية
“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019

“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019

أبرز المواد
“إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف

“إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف

أبرز المواد
السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة

السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة

أبرز المواد
أمانة منطقة جازان تنفذ “ خطوط مشاة 3D ” في الطرق والشوارع الرئيسية

أمانة منطقة جازان تنفذ “ خطوط مشاة 3D ” في الطرق والشوارع الرئيسية

منطقة جازان

“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019

http://almnatiq.net/?p=744308
المناطق - واس

تسلمت الشركة الوطنية للنقل، إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء” ، اليوم ، جائزتي أفضل اقتراح في فئة التقنيات وأفضل اقتراح في فئة السلامة والصحة المهنية في مسابقة الأفكار العربية 2019، التي تنظمها مجموعة دبي للجودة .
وجاءت الجائزتان عن فكرتين إبداعيتين، الأولى منهما لتحديد موقع التسرب بكابل زيتي بسعة 380 كيلوفولت، التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق مزيد من الوفر، وهي من تقديم ثلاثة من منسوبي الشركة وهم: المهندس عبدالله عثمان بن شويل، والمهندس عامر عبدالله الغامدي، والمهندس جمال سعيد الهلالي، من إدارة صيانة الأصول بجدة، قطاع صيانة شبكة النقل بالغربية.
أما الفكرة الثانية فتتمحور في تركيب مفاتيح الفصل والتوصيل في لوحة التحكم عن بعد ” mosaic control ” لمحطة تحويل، قدمها كل من جاويد أختر، وسلامه الحويطي، ومتعب الحويطي، ويوسف الحويطي، وباسم الحويطي، ومحمد البلوي، من إدارة صيانة أصول المدينة والشمال الغربي .
تجدر الإشارة إلى أن “السعودية للكهرباء” تحصل على هذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي، وكانت المنافسة هذا العام محتدمة بين 20 مشروعاً تقدمت للحصول على الجائزة في هذه الفئة (التقنيات)، التي عرفتها المجموعة، بأنها: “الفكرة التي تحسّن الأساليب والطرق والعمليات المستخدمة في التصنيع، والهندسة، والإدارة أو عن طريق تصميم جهاز حاسوب/ تطبيق برامج جديد”.

روابط ذات صلة

“إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف

“إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف
السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة

السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة
وزارة الخارجية الرومانية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

وزارة الخارجية الرومانية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*