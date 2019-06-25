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مصرع 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة جنوبي اليمن

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مصرع 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة جنوبي اليمن

مصرع 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة جنوبي اليمن
http://almnatiq.net/?p=744321
المناطق - واس

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأفاد موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني أن مجموعة من الميليشيا حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في “حبيل الميدان”، وتبة “اللغامات” بمنطقة الريبي في جبهة حجر، مشيراً إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الارهابية، وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدها 15 قتيلا، وجرح آخرين.
وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتي “عويش”، و”الطيرمانة”، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

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