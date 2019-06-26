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“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر

“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر
http://almnatiq.net/?p=744329
المناطق - واس

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات إطارات وزيوت السيارات بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية وإطارات مستعملة للبيع وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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