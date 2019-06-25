احدث الأخبار

حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي
المنطقة الشرقية
 اعتراض طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط
أبرز المواد
 ما هي حقيقة التحذيرات الصحية من شبكات الجيل الخامس؟
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر
الاقتصاد
 الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بشأن الخزان النفطي العائم
أبرز المواد
 أمريكا تطالب “الناتو” بالدعم بشأن إيران
أبرز المواد
 مصرع 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة جنوبي اليمن
أبرز المواد
 سفارة المملكة في أثيوبيا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن المظاهرات
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة الأفكار العربية 2019
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يقدم 10 صهاريج لدعم قطاع المياه في محافظة الجوف
أبرز المواد
 السعودية و كوريا الجنوبية.. تعاون اقتصادي وسياسي يتوج أواصر الصداقة
أبرز المواد
حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي

حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي

المنطقة الشرقية
اعتراض طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

اعتراض طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

أبرز المواد
ما هي حقيقة التحذيرات الصحية من شبكات الجيل الخامس؟

ما هي حقيقة التحذيرات الصحية من شبكات الجيل الخامس؟

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر

“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر

الاقتصاد

حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي

حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي
http://almnatiq.net/?p=744336
المناطق - عبدالله السعيدي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي مساء اليوم الثلاثاء ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، من إنقاذ مواطن تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب / أحمد بن تركي العتيبي بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخص تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر

“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية بالخبر
برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية معالي الفريق البلوي افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*