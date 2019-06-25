الأمير محمد بن ناصر يكرم حفاظ كتاب الله بجمعية تحفيظ القران الكريم بجازان

المناطق - فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساء اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المعتادة حفاظ القرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان ، وذلك بالقاعة الرئيسية بمركز الأمير سلطان الحضاري .

وبدء حفل التكريم بالقران الكريم الذي تلاه الطالب بجمعية تحفيظ القران الكريم أنس بن محمد مشهور ، عقب ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة أكد فيه حرص وعناية القيادة الحكيمة حفظها الله بكتاب الله الكريم وما تقدمه الدولة لخدمة القران الكريم والقائمين عليه.

مشيدا بحوار سمو ولي العهد ودعمه واهتمامه بالمواطن بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة جازان.

عقب ذلك دشن سمو الأمير محمد بن ناصر ، الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني بالإنترنت التابع لجمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان وتسلم سموه هدية من رئيس جمعية تحفيظ القران الكريم .

اثر ذلك أوضح رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي ، بأن عدد حفّاظ كتاب الله الكريم بلغ 170 حافظا وحافظة من مختلف فروع الجمعية بمحافظات المنطقة والذين تنافسوا على جائزة سموه السنوية.

واضاف رئيس الجمعية ، بأن المسابقة شهدت مشاركة عدد من أفراد قوات التحالف المشاركين مع القوات المسلحة ضمن مسابقة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة “.

منوها بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله – من حرص واهتمام بكتاب الله الكريم ، مثمنا رعاية وتوجيه ودعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- لأبناءهم وبناتهم من حفاظ كتاب الله الكريم .

وفي ختام حفل التكريم تشرف رؤساء فروع جمعيات تحفيظ القران الكريم بمحافظات المنطقة والطلاب الفائزين المكرمين بالسلام على سمو أمير المنطقة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

