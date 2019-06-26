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ولي العهد البحرين يؤكد مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وبلاده على الأصعدة كافة

ولي العهد البحرين يؤكد مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وبلاده على الأصعدة كافة
http://almnatiq.net/?p=744369
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال ما تستند إليه من تاريخ ممتد من التعاون الراسخ على المستويات كافة وتميزها في مختلف المحطات، التي تشهد مزيداً من النمو والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله-، منوهاً سموه بأهمية مواصلة تعزيز سبل التعاون الثنائي على الأصعدة كافة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار في مسار العلاقات المتميزة بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في إطار زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة ” السلام من أجل الازدهار ” التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رحب سموه بهما، منوها بالتعاون الثنائي المميز بين المملكتين الشقيقين ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين، وتعزيز التعاون بينهما بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبهما، أعرب معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام دائم لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

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