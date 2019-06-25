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محلي أملج يناقش الاختناقات المرورية

محلي أملج يناقش الاختناقات المرورية
http://almnatiq.net/?p=744377
المناطق - أملج - فايز السميري:

ناقش محلي املج ايجاد بدائل لفك الاختناقات المرورية داخل المحافظة خلال جلسته السابعة التي عقدها برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في قاعة الاجتماعات بمبني المحافظة وبحضور مديري الادارات الحكومية والاعضاء المعينين وعدد من المواضيع المدرجة في جدول اعمال الجلسة.

وناقش المجتمعون طلبات الاهالي التي قدمت للمجلس وبعض المشاريع التعليمية المتعثرة ومتابعة النظافة في مرافق محطات الوقود وتعذر تشغيل محطتي وقود سلمتها البلدية لمستثمر منذ عشر سنوات بالاضافة الى عدد من المواضيع التي تصب في الصالح العام وكذلك مناقشة مقترحات الاعضاء.

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