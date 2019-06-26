رسميًا.. تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

المناطق - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية”.

وأضاف آل الشيخ في تدوينة أخرى: “كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الايام”.