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بالتعاون مع "أطباء طيبة" وبمشاركة 250 طبيبًا وممرضًا

الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة “رحماء” لتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة المنورة

الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة “رحماء” لتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=744390
المناطق - المدينة المنورة

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بالمركز الطبي مبادرة “رحماء”، وتهدف إلى تقديم استشارات طبية وتوعية صحية مجانية لمجتمع المدينة المنورة بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من أعضاء الكادر الطبي بالتعاون مع جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية.

ودشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن عبدالمنعم العوفي صباح الثلاثاء (22 شوال 1440هـ) المبادرة التي تستمر لمدة 3 أشهر، بالمركز الطبي بالجامعة بحضور وكيل عمادة خدمة المجتمع الدكتور خالد بن هديبان الحربي.

وقال الدكتور العوفي: إن إطلاق مبادرة “رحماء” يأتي تعزيزًا لرسالة الجامعة في الاسهام في خدمة المجتمع المحلي. مضيفًا بأنها تتيح خدمات المركز الطبي المتنوعة في الجامعة لمجتمع المدينة ذكورًا وإناثًا لمشاركة مؤسسات الدولة في الاهتمام بالمرضى وتخفيف آلامهم، وذلك في إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة القيم والاخلاق “خير أمة”.

وأوضح نائب مدير المركز الطبي بدر بن عبدالرحمن المطرفي أن المبادرة تقدم خدمة استشارات طبية بجانب التوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بالتعاون مع مجموعة من جمعية أطباء طيبة الطيبية الخيرية لدعم المبادرة. مبينًا أنها تستمر حتى مطلع العام الدراسي الجديد بمشاركة أكثر من 250 طبيبًا ومرضًا وفنيًا من أعضاء الكادر الطبي.

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