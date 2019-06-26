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ترامب يعين الناطقة السابقة باسم زوجته متحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يعين الناطقة السابقة باسم زوجته متحدثة باسم البيت الأبيض
http://almnatiq.net/?p=744403
المناطق - وكالات

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، ستيفاني غريشام الناطقة السابقة باسم السيدة الأولى لأمريكا ميلانيا ترامب، متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.

وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام عبر تغريدة لميلانيا، كتبت فيها: “يسرني أن أعلن أن ستيفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية”.

وأضافت: “ستيفاني تعمل معنا منذ العام 2015”.

وذكرت ميلانيا أنها هي وزوجها يعتبران غريشام “الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد”.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أن ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معربا عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علماً بأن والدها مايك هاكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.

وتحل غريشام محل ساندرز، التي تنتقد بقلة إحاطتها للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار البيت الأبيض.

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