سكان الرمال في الرياض بلا كهرباء منذ ظهر أمس

سكان الرمال في الرياض بلا كهرباء منذ ظهر أمس

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سكان الرمال في الرياض بلا كهرباء منذ ظهر أمس

سكان الرمال في الرياض بلا كهرباء منذ ظهر أمس
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المناطق_الرياض

عاش عدد من سكان حي الرمال شرق الرياض ليلة مظلمة البارحة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وعدم تفاعل الشركة مع البلاغات.

وقال المتضررون أن التيار الكهربائي مفصول من الساعة الثانية ظهر الثلاثاء وقدموا بلاغات فور حدوث الانقطاع.

وأضافوا  أن احد الفنيين حضر لفحص كابينة التوزيع إلا أنه لم يحدد مصدر المشكلة.

وتشهد عدد من مناطق المملكة انقطاعًا للتيار الكهربائي في حالة غير مسبوقة للشركة المحتكرة لخدمة تقديم الكهرباء وسط صمت من الجهات المشرفة عليها.

وكانت مناطق نجران وجازان وعسير قد شهدت انقطاعًا متزامنًا للتيار الكهربائي اضطر بعض السكان للانتظار عدة أيام حتى تمت إعادة التيار بشكل متقطع فيما لازالت المشكلة قائمة في هذه المناطق وعدد من مناطق ومحافظات المملكة.

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