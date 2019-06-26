احدث الأخبار

مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !
أبرز المواد
 بشرى سارة من صندوق تنمية الموارد البشرية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 المملكة وكوريا الجنوبية تعززان مسيرة علاقتهما التاريخية نحو آفاق أوسع
أبرز المواد
 فرنسا.. مطالبات بحظر تطبيق “يورو فتوى” للقرضاوي
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على الرياض والقصيم والشمالية والمدينة المنورة
أبرز المواد
 وزير التعليم يدشن العديد من المشاريع في المناطق الجنوبية
أبرز المواد
 سفير كوريا لدى المملكة: زيارة سمو ولي العهد نقطة تحول تاريخية للعلاقات الثنائية بين البلدين
أبرز المواد
 سكان الرمال في الرياض بلا كهرباء منذ ظهر أمس
أبرز المواد
 ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا
أبرز المواد
 ترامب يعين الناطقة السابقة باسم زوجته متحدثة باسم البيت الأبيض
أبرز المواد
 بومبيو يأمل بالتوصل لاتفاق سلام مع “طالبان” قبل سبتمبر
أبرز المواد
 مؤتمر مانحين لدعم منظمة الأونروا يجمع 110 ملايين دولار
أبرز المواد
مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !

مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !

أبرز المواد
بشرى سارة من صندوق تنمية الموارد البشرية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص

بشرى سارة من صندوق تنمية الموارد البشرية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص

أبرز المواد
المملكة وكوريا الجنوبية تعززان مسيرة علاقتهما التاريخية نحو آفاق أوسع

المملكة وكوريا الجنوبية تعززان مسيرة علاقتهما التاريخية نحو آفاق أوسع

أبرز المواد
فرنسا.. مطالبات بحظر تطبيق “يورو فتوى” للقرضاوي

فرنسا.. مطالبات بحظر تطبيق “يورو فتوى” للقرضاوي

أبرز المواد

مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !

مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !
http://almnatiq.net/?p=744422
المناطق_الرياض

ابتكر مواطن بمحافظة الخرمة، فكرة تطبيق عداد الساعة الترابية؛ للتخفيف من ارتفاع فواتير الكهرباء.
وحسب “سبق ” قال “عبيد عبدالله الدوسري” فني كهربائي: بعد ارتفاع فواتير العداد التقليدي أو الإلكتروني لشركة الكهرباء، فكرت بإيجاد حل يرضي العميل والشركة. وتقدمت على موقع (مجرد فكرة) والخاص بموظفي الشركة والتي وضعته للتطوير بفكرة استخدام “عداد الساعة الترابية”.
وأضاف: الفائدة من عداد الساعة الترابية هو للتخفيف من تكلفة صنع العداد التقليدي أو إلإلكتروني، كما يمكن تطويره ليصبح أداة إطفاء حريق للعداد. مشيرا إلى أن الفائدة ستكون مشتركة بين المواطن والشركة والتي تخسر على المشاريع بالمعدات والرواتب وغيرها.
وتابع: هذه الفكرة تساهم بشيء بسيط من التقليل لخسائر الشركة والتخفف من الفواتير على المواطنين. وطالب الشركة السعودية للكهرباء بالنظر في فكرته وتطبيقها حتى ولو على بعض منازل الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل للوقوف مع هذه الشريحة والتخفيف عليهم من ارتفاع الفواتير.

روابط ذات صلة

بشرى سارة من صندوق تنمية الموارد البشرية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص

بشرى سارة من صندوق تنمية الموارد البشرية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص
المملكة وكوريا الجنوبية تعززان مسيرة علاقتهما التاريخية نحو آفاق أوسع

المملكة وكوريا الجنوبية تعززان مسيرة علاقتهما التاريخية نحو آفاق أوسع
فرنسا.. مطالبات بحظر تطبيق “يورو فتوى” للقرضاوي

فرنسا.. مطالبات بحظر تطبيق “يورو فتوى” للقرضاوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*