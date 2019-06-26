مواطن يبتكر طريقة للتخفيف من ارتفاع الفواتير.. ويوجه رسالة إلى شركة الكهرباء !

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ابتكر مواطن بمحافظة الخرمة، فكرة تطبيق عداد الساعة الترابية؛ للتخفيف من ارتفاع فواتير الكهرباء.

وحسب “سبق ” قال “عبيد عبدالله الدوسري” فني كهربائي: بعد ارتفاع فواتير العداد التقليدي أو الإلكتروني لشركة الكهرباء، فكرت بإيجاد حل يرضي العميل والشركة. وتقدمت على موقع (مجرد فكرة) والخاص بموظفي الشركة والتي وضعته للتطوير بفكرة استخدام “عداد الساعة الترابية”.

وأضاف: الفائدة من عداد الساعة الترابية هو للتخفيف من تكلفة صنع العداد التقليدي أو إلإلكتروني، كما يمكن تطويره ليصبح أداة إطفاء حريق للعداد. مشيرا إلى أن الفائدة ستكون مشتركة بين المواطن والشركة والتي تخسر على المشاريع بالمعدات والرواتب وغيرها.

وتابع: هذه الفكرة تساهم بشيء بسيط من التقليل لخسائر الشركة والتخفف من الفواتير على المواطنين. وطالب الشركة السعودية للكهرباء بالنظر في فكرته وتطبيقها حتى ولو على بعض منازل الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل للوقوف مع هذه الشريحة والتخفيف عليهم من ارتفاع الفواتير.