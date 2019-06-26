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أرامكو: نلبي الطلب على النفط رغم المخاطر

أرامكو: نلبي الطلب على النفط رغم المخاطر
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المناطق_الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أمس (الثلاثاء)، أن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت أخيرا في الخليج، لكن بمقدورها تلبية حاجات عملائها؛ بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

وقال: «ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد، إلا أنه في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق، ولبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة وطاقة فائضة إضافية متاحة».

وأضاف الناصر: «إن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة».

وأشار إلى أن الشركة تجري محادثات مع نوفاتك الروسية بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال بالقطب الشمالي، وتبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا، وغرب أفريقيا، وأمريكا، وأستراليا، إضافة إلى بحثها استثمارات مع ريلاينس الهندية، وشركات أخرى في آسيا. وأثارت هجمات على ناقلات بالخليج أخيرا مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

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