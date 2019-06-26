ولي العهد يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية

ولي العهد يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية

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ولي العهد يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية

ولي العهد يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية
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المناطق_الرياض

عقد رئيس كوريا وسمو ولي_العهد اجتماعًا موسعًا استعرضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. ونقل ولي_العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين لفخامة رئيس جمهورية كوريا، ويُعبر عن شكره لفخامته على مشاعره الترحيبية في جمهورية كوريا الجنوبية التي تعكس العلاقة التاريخية العريقة المتأصلة في الروابط المتينة بين الشعبين. قال ولي_العهد إن شراكتنا تمثل الاستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية. وأضاف نعلم بوجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعات وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين. وأشار ولي_العهد إلى أن المملكة لديها تجربة رائعة جدا مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا.

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