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«القيادة» تهنئ رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

«القيادة» تهنئ رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
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المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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