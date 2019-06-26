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تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=744479
المناطق_وكالات
أقر البرلمان التركي بأغلبية جاوزت النصف، قانونا جديدا للخدمة العسكرية الإلزامية، يقضي بتقليص مدة الخدمة في قوات الجيش.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن 335 نائبا من أصل 600 وافقوا على تمرير القانون، الذي لم يرفضه سوى 17 نائبا.

وبحسب القانون الجديد، انخفضت مدة الخدمة العسكرية من 12 شهرا، وفق ما هو معمول به حاليا، إلى 6 أشهر فقط.

وسيكون المواطنون الأتراك ملزمين بالخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية، مقابل دفع مبلغ 31 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 5371 دولارا.

ويبلغ تعداد الجيش التركي نحو 400 ألف جندي، ويلزم الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتبدأ الخدمة التطوعية في الجيش التركي من سن 18 عاما، وهي إلزامية لكل من هو بين (21-41 عاما).

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