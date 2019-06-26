احدث الأخبار

هدف: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23   ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات ضمن برنامج “صيفي”
أبرز المواد
 عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام
أبرز المواد
 السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
منوعات
 ‏ولي العهد يدشن توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 ولي العهد يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 خُطط إيرانية لرفع التبادل التجاري مع قطر إلى 5 مليارات دولار
أبرز المواد
 «القيادة» تهنئ رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: 53 مليون شخص في العالم يتعاطون مواد أفيونية
أبرز المواد
 روحاني لماكرون: إيران لا تسعى إلى الحرب مع أي دولة
أبرز المواد
 ترمب يهدد بــ«محو» إيران
أبرز المواد
هدف: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23   ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات ضمن برنامج “صيفي”

هدف: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23   ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات ضمن برنامج “صيفي”

أبرز المواد
عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام

عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام

أبرز المواد
السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط

السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط

أبرز المواد
تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

أبرز المواد

هدف: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23   ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات ضمن برنامج “صيفي”

هدف: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23   ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات ضمن برنامج “صيفي”
http://almnatiq.net/?p=744486
المناطق_الرياض

 كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن. وجدد “هدف” دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa  .

وبين الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذو القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

روابط ذات صلة

عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام

عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام
السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط

السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط
تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

تركيا تقرر تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*