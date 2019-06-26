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غرفة أبها تنظم لقاءاً تعريفياً لمعهد ريادة الأعمال

غرفة أبها تنظم لقاءاً تعريفياً لمعهد ريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=744499
المناطق_أبها

نظمت غرفة أبها اللقاء التعريفي لمعهد ريادة الأعمال بغرفة أبها حيث أدار اللقاء الأستاذ مشبب القحطاني مدير معهد ريادة الأعمال وبحضور الأستاذ خزام بن معجب الحويزي رئيس لجنة ريادة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة أبها ، اشتمل اللقاء شرحاً حول ماهية رواد الأعمال و برامج ريادة وطرق توطين الوظائف وتم التركيز على برامج عربات البيع المتنقلة وتوطين المراكز التجارية (مولات)وإنجازات المعهد ولمحة تاريخية عنه وأهدافها ودور بنك التنمية الاجتماعية الممول الرئيسي لبرامج المعهد،  كما تم عرض أهم برامج التمويل للمشاريع الريادية.ثم في الختام تم عرض أهم المشاريع الريادية  بمنطقة عسير .

من جانبه  أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن معجب الحويزي بجهود وأنشطة معهد ريادة الأعمال مشيراً إلى أن المعهد يوفر العديد من البرامج التمويلية التي تدعم رواد ورائدات الأعمال مما يعمل على  توطين الوظائف وهنا يبرز دور بنك التنمية الاجتماعية الممول الرئيسي لبرامج المعهد وهذا بلاشك يدعم ويساند المشاريع الريادية  بمنطقة عسير .

موضحا أن غرفة أبها تسعى لتحقيق  رؤية وطموحات القيادة الرشيدة  للنهوض بالاقتصاد الوطني  ،  لمواكبة التطور والتنمية الشاملة  للوطن مما ينعكس بطبيعة الحال على منطقة عسير ، مؤكداً على أن الغرفة لديها  لجنة ريادة الأعمال  التي تسعى لتحقيق  الأهداف الموضوعة لها من قبل مجلس الإدارة ، حيث سعت  اللجنة   لتعزيز مناخ العمل العام من أجل تنفيذ مبادئ ريادة الأعمال على مستوى المُنشآت بمنطقة عسير ، و  تشجيع ودعم المبادرات الخاصة بهم، و تطبيق الخطط الاستراتيجية التي  تشمل إعادة التفكير بالتوجهات والفرص المتاحة لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة و غرس روح الطموح لدى شباب الأعمال لارتياد أفاق جديدة من العمل الحر والمتلائم مع هوية وخصائص المنطقة واحتياجاتها التنموية و تهيئة شباب الأعمال لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة و صقل الشباب بثقافة العمل الحر وتزويدهم بالأدوات المحفزة على الابتكار وتطوير الأعمال.

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