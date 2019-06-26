تشكيلي يقدم ورشة فنية بعد فقد أخيه بساعات

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كسر فنان تشكيلي مأتم حزنه بعد فقده لاخيه قبل ساعات من بدء ورشة تدريبية يقدمها لمجموعه من ابناء وبنات منطقه عسير وسياحها، مسهما في تعريفهم بتكنيك الاكريلك، وبذل جهدا كبيراً أكبر من الاستعدادات المسبقة عارضا معلومات جديدة وحديثة لجميع الحضور.

وكان الفنان محمد شراحيلي قد شيع جثمان اخيه قبل ساعات من بدء الورشة التي نظمتها جمعيه الثقافه والفنون في ابها ضمن فعاليات ملتقى حسن الوفاده التشكيلي حيث قدم شرحاً عن مفهوم الاكريلك والتكنيكات التي يقوم بعملها مع عرض لمجموعة من النماذج والتطبيقات العملية.

من جهته أثنى مدير الجمعية أحمد السروي على ماقدمه الفنان من جهد وكسر لحزنه والفقد الذي حل على عائلته في الفقيد الغالي ورغم الحرص على تأجيل الورشة لوقت لاحق إلا أنه همة و حرص الفنان محمد شراحيلي كانت أكبر تقديراً منه للحضور والتزاما ادبيا الحاضرين و الحاضرات من جميع محافظات منطقه عسير ومن خارجها، ولفت السروي إلى أن هذه الورشه قدمها شراحيلي بمعلومات وتطبيقات و تفاعل مع الحضور ومضت ست ساعات مشبعة بالمعلومة، والتطبيق، والتفاعل.