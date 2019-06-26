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  سمو أمير الجوف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويطلع على سير العمل

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المناطق_محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني ومساعديه.
وفي بداية اللقاء استمع سمو أمير المنطقة من اللواء القريني، إلى الجهود التي تقوم بها إدارات الدفاع المدني بالمنطقة، والإمكانات
التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
كما اطلع سموه على جهود الإدارة في السلامة والإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية والتوعية والإعلام، وفعاليات في اليوم العالمي للدفاع المدني.
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير الدفاع المدني بالمنطقة والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنياً لهم التوفيق.

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