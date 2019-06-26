اختتام دورة تأهيل المقبلين على الزواج بتبوك

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اختتمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك دورة تأهيل المقبلين على الزواج بحضور 36 متدرباً وذلك بقاعة التدريب في مقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي أن الدورة التي أقيمت ثلاثة أيام استهدفت المقبلين على الزواج من الرجال مشيراً إلى الدورة تناولت الجوانب المختلفة للحياة الزوجية مثل الجانب الشرعي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي والصحي قدَّمها مدربون متخصصون بهدف تنمية مهارات المقبلين على الزواج لإدارة الحياة الزوجية وتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية، وتكوين أسرة متماسكة.