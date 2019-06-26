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رصد مسؤول قطري مشارك في مؤتمر البحرين رغم معارضة بلاده للمؤتمر

رصد مسؤول قطري مشارك في مؤتمر البحرين رغم معارضة بلاده للمؤتمر
http://almnatiq.net/?p=744518
المناطق_الرياض

رصدت عدسات المصورين وزير مالية النظام القطري “علي شريف العمادي” حاضرًا في الصفوف الأولى بمؤتمر “السلام من أجل الازدهار” الذي تنظمه البحرين بالشراكة مع أمريكا رغم مزاعم النظام القطري بمقاطعته.
ففي حين وجه النظام القطري إعلامه لشيطنة وتشويه المشاركين في المؤتمر، تكتمت عن مشاركتها في المؤتمر رغم حضور بوفد رفيع المستوى بحجم وزير المالية.
وتأتي المشاركة القطرية بالرغم من حملتها الإعلامية الواسعة ضد المؤتمر وزعمها عدم المشاركة فيه.

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