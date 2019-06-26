أمير مكة بالنيابة يتابع الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ميدانياً

المناطق_مكة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، صباح اليوم (الأربعاء)، ميدانياً على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عن ما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة العام الحالي.

واطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب والتي تتم باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.