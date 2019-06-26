أمير مكة المكرمة يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.