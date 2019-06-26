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خلال ترأسه اجتماع لجنة الحج والعمرة ..

أمير تبوك يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

أمير تبوك يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=744542
المناطق _ تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حاله عمار اليوم اجتماع لجنه الحج والعمرة وذلك بقاعة الاجتماعات بالا ماره بحضور وكيل اماره منطقه تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .
وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير منطقه تبوك حرص وأهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله-ومتابعه سمو وزير الداخلية رئيس لجنه الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام
وقال سموه إن خدمه الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمه الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام ونوه سمو أمير منطقه تبوك بالجهود التي تبذلها لجنه الحج والعمرة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات وتأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينه الحجاج في منفذ حاله عمار بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل ادارة مشاركة باعمال الحج كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

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